Sérgio Conceição: “Não sou feliz a 100%. Faltam-me as duas pessoas que mais amo no mundo”

Sérgio Conceição apresenta-se com roupa nova, diz que foi escolhida especificamente para a ocasião. Talvez seja ironia, mas também é possível que esteja a remodelar o guarda-roupa, porque perdeu peso — “bastante peso” — durante e no pós-confinamento, quando decidiu começar a correr pela cidade do Porto. “Estou pronto.” A conversa começou depressa, logo a seguir.

Acabei de perder uma aposta: desta vez chegou a horas.

Não, não, isso é um mito inventado por alguém [risos]. Não é verdade, Rui [Cerqueira, da comunicação do FC Porto]? Pronto, é nas conferências de imprensa, não é? É porque, normalmente, no final dos treinos, continuamos a trabalhar: bolas paradas, esquemas táticos, repetição e trabalho. Mas este ano correu bem, admito que na época passada me atrasava mais. Os jornalistas falam nisso, é? Acredito: vocês [os jornalistas] estão lá para trabalhar, eu também estou aqui para trabalhar. Sou muito rigoroso.