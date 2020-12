João Sousa: "Senti-me um bocadinho inútil e frustrado. Não estava feliz a jogar"

Como está a lesão no antebraço?

Ontem [18 de novembro] comecei a pré-temporada em Guimarães para perceber como estava a lesão. Tive a oportunidade de ter 15 dias de férias, portanto deu tempo para recuperar bem. Para já, não tenho quaisquer vestígios da lesão, e estamos contentes por isso, porque isto era uma coisa que nunca tinha tido e, depois de outra lesão grave que tinha no pé, estávamos um pouco apreensivos. Mas, felizmente, não é nada grave e não tenho dores nenhumas. Agora é ir pouco a pouco e não me exceder muito no trabalho, para voltar à normalidade.

Durante as férias não te mexeste?

Zero. As férias são mesmo para isso, desligar um bocadinho física e mentalmente. Este ano tem sido atribulado e diferente para todo o mundo, e para nós, no ténis, tem sido realmente difícil com as muitas condições impostas pela organização, o que se calhar desgasta mais a nível mental. Fui aos Açores, onde só tinha ido em muito jovem para competir e tinha muita curiosidade para conhecer melhor. Foi uma experiência fantástica, ainda por cima não estava lá muita gente, o que foi ótimo para poder estar mais à vontade. Tenho lá amigos e também aproveitei para os rever.

