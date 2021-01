“Real - Atlético: os laterais e trinco à frente, eu cá atrás com o Cannavaro e peço-lhe cobertura. E ele: 'Aqui é cada um por si'”

Está frio no Olival, e Pepe chega vestido a preceito, com camisolas sobrepostas e um colete que o manterá confortável nas quase duas horas de conversa com o Expresso. Não traz nada na manga.

Ainda continua a fazer truques de magia?

[risos] Só para as minhas filhas, faço alguns ainda, com moedas e cartas.