Carlos Gonçalves: “Tive um jogador no Estoril que rejeitou ir para os LA Galaxy, jogar com o Zlatan, porque preferia a margem sul a LA”

Existe a ideia de que a Proeleven é rival da Gestifute, de Jorge Mendes. É verdade?

Tento não olhar muito para isso. É evidente que pode acontecer pontualmente. Muitas vezes tentamos trabalhar com os mesmos atletas ou fazer o mesmo tipo de operações. Se há alguém que está à procura de um lateral direito e nós tentamos colocar um jogador, a Gestifute também, ou outros, e o negócio é só para um. Essa concorrência é normal. Fazemos o nosso trabalho, eles fazem o deles.

Falam um com o outro?

Não. Eu tenho muitos agentes, com quem tenho situações de parceria, mas com a Gestifute nunca aconteceu.

Rui Patrício andou a saltar de uma empresa para a outra. O que aconteceu?

[risos] Isso terá de perguntar ao Rui. Acho que acaba por ser normal. Não é agradável, mas...Se as pessoas livremente entendem que aquilo é o melhor para a vida delas, acabam por tomar essa opção e nós continuamos o nosso caminho. Eu só consigo dominar aquilo que depende de mim. Aquilo que são as decisões das outras pessoas não consigo influenciar. A lealdade das situações, o facto de serem mais reconhecidos ou menos reconhecidos depende das pessoas, e depois há momentos; há momentos em que sentem que faz sentido e mais tarde até podem achar que não foi o melhor. Para quem entra nesta atividade acaba por ser normal esse tipo de situações.

É verdade que os agentes de futebol tentam "comprar" ou convencer jogadores, oferecendo-lhes grandes carros?

Há quem faça. Não acredito nisso. Não acredito em pagar para trabalhar. Quando alguém começa uma relação que se quer de confiança e o primeiro sinal é pagar para se ganhar essa confiança, não me parece que seja a melhor forma. Porque a primeira coisa que se vai fazer é tentar potenciar esse investimento, esse gasto que se teve. Eu não consigo entender as relações que temos com os nossos agenciados e com quem trabalhamos dessa maneira. Agora sei que há quem utilize esse meio.