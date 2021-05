David Coulthard: "O Verstappen está 100% focado. Sabe que tem de ir lá pela consistência. E acho que a McLaren pode ganhar corridas em 2021"

O que lhe ficou na retina da pista de Portimão na estreia em 2020?

Os meus tempos de piloto dizem-me que sempre que há mudanças de elevação numa pista isso dá toda outra dimensão ao piloto. Já estive em Portimão a testar pneus, também com o DTM e soube logo que os pilotos iam adorar o circuito. E eles adoraram, adoraram mesmo. Acho que o entusiasmo deles também tem influência em quem está em casa a ver a corrida, porque os fãs imaginam como será conduzir ali com aqueles carros. Por isso o que tivemos em 2020 foi uma pista que nos deu um grande prémio entusiasmante, muito desafiante para os pilotos e está toda a gente bem feliz por voltar cá. Além que é um país porreiro, com pessoas porreiras, um circuito fantástico. Juntas isso tudo a um início de época que tem sido muito bom, com batalhas muito equilibradas entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen no Bahrain e em Ímola e há um entusiasmo genuíno com o que vem aí esta temporada.

Na época passada o traçado tinha um asfalto novo o que acabou por criar alguns problemas de aderência aos pilotos. Este ano isso não deverá ser um problema por isso poderemos ver os pilotos mais à-vontade e uma corrida mais espectacular?

Sim, aconteceu o mesmo em Istambul, os pilotos queixaram-se que não havia aderência. Mas a verdade é que se calhar foram duas das melhores corridas do ano. O que nós queremos é que os pilotos sejam desafiados. Se o carro andasse em carris, como os comboios, tudo o que tínhamos era desempenho do carro. Mas quando os pilotos têm de procurar essa performance, acho que é algo que eles na verdade gostam. A pista vai evoluindo e os pilotos têm mais experiência este ano, os engenheiros já percebem melhor o circuito.

Os tais dados que faltavam há um ano e que deixava toda a gente mais na expectativa.

Sim, exatamente. A Fórmula 1 é um mundo orientado por dados. Em 2020 basicamente o que havia era trabalho de simulador, agora o simulador já usa dados factuais.