Rui Fontes, o novo presidente do Marítimo: “A sala de troféus está abandonada, o estádio por acabar e sem licença camarária”

O Marítimo não ganha um jogo desde 16 de agosto. Será mais uma época com o credo na boca?

A equipa e o estado do relvado dos Barreiros são a imagem do que tem sido o Marítimo nos últimos anos: um clube que estava a decair lentamente, a definhar a todos os níveis. Apesar de ter um património — o anterior presidente do Marítimo fala muito do património —, está muito degradado. Uma das razões da minha candidatura foi a perda de identidade. Este é um clube com história, mas os sócios estavam afastados. Havia que dar vida. E viu-se: bastou a mudança para sentirmos o clube a voltar a ser aquilo que era. Apesar dos resultados não serem ainda aqueles que pretendemos.

