“O Sócrates gostava de causar polémica para criar debate”: uma conversa com o autor da biografia do futebolista brasileiro

Viveu quase 20 anos no Brasil. Quando é que decidiu que tinha de escrever sobre Sócrates?

A história é um pouco longa. Aconteceu depois do primeiro livro que traduzi, o livro do Garrincha que Ruy Castro escreveu ["Estrela Solitária - Um Brasileiro Chamado Garrincha"] . Depois, a editora de Londres perguntou-me se queria fazer outra tradução. Eu disse que sim e perguntei de quem era. "Do Sócrates". E eu: "oh, paaaa, claro, adoraria". Quem não quereria traduzir o livro de Sócrates? Então, traduzi, só que nunca foi publicado por motivos administrativos e burocráticos, mas também porque no livro que o Sócrates escreveu faltava um pouco de futebol. Tinha muita história, muita filosofia e aquelas coisas intelectuais do Sócrates, mas faltava um pouco saber sobre jogos e personalidades.

Liguei ao Sócrates, falámos brevemente e perguntei-lhe: "Que tal sentarmos, você conta as histórias e eu escrevo? Mudamos o livro um pouco". Ele disse que sim, mas o Sócrates era um homem de ideias, não de fazer as coisas. Era pensador, não fazedor. Nunca nos sentámos porque ele nunca conseguiu resolver os problemas burocráticos com a editora italiana, que impediu a publicação do livro dele. Lendo esse livro, aprendi muito mais sobre o Sócrates, eu sabia que ele tinha uma história maravilhosa, foi um homem muito interessante e isso esteve sempre na minha cabeça. Depois da Copa de 2014, no Brasil, eu estava a procurar um projeto e pensei "porque não escrevo a biografia do Sócrates?". Falei com algumas pessoas, toda a gente achou boa ideia e foi aí que comecei.

O Andrew diz que ele era mais pensador do que fazedor. Como era Sócrates fora dos relvados, quem era o homem?

Isso foi a parte mais atraente do projeto. Eu não tenho muito interesse só em escrever sobre o cara que marca golos ou sobre o guarda-redes que faz boas defesas, alguém que faz passes bonitos e essas coisas. Há milhares de jogadores que valem livros. Para mim, o interessante do Sócrates era essa parte extra campo. Ele tinha várias dimensões que a maioria dos jogadores não tem. Como deve saber, ele era médico, escreveu, estava envolvido na política, era ativista social. Tinha todas essas outras camadas e personalidade que eu achei interessantes. Foi o barato do projeto [de onde retirou prazer], aprender sobre esses outros Sócrates. O desafio e o que mais queria era apresentar esse outro Sócrates às pessoas que não o conheciam, particularmente fora do Brasil. No Brasil, toda a gente se lembra da Democracia [Corinthiana], todo o mundo sabe mais ou menos o que é. Todo o mundo sabia quem era Sócrates e a personalidade dele, mas, fora do Brasil, as pessoas lembram-se dele mais por causa dos Mundiais de 1982 e 1986.

Pertencer à Democracia Corinthiana foi o maior feito da vida dele?

Segundo ele, sim. E não só, várias pessoas envolvidas. O Wladimir diz sempre: "Eu tive uma vida antes da Democracia Corinthiana e uma vida depois da Democracia Corinthiana". Segundo o Wladimir, estar envolvido numa coisa tão marcante muda a vida das pessoas. Com certeza que foi a mesma coisa com o Sócrates. Antes da Democracia Corinthiana, ele era um jogador conhecido no Brasil, já estava a jogar na seleção, mas depois da Democracia Corinthiana era conhecido muito além das quatro linhas. Eu obtive uma declaração de Lula [da Silva] que resumiu perfeitamente: "A Democracia Corinthiana é tão extraordinária que ainda estamos falando nisso 40 anos depois".

É verdade.

Uma coisa interessante é isso nunca ter sido repetido num grande clube. Nenhum clube do mundo conseguiu experimentar um sistema parecido, era tão revolucionário que não foi repetido.

Durante uma ditadura militar.

Ainda mais [isso], sim. Por causa do momento era ainda mais chocante e revolucionário, diria.

Acha que hoje há algum futebolista como Sócrates ou o futebol moderno não permite jogadores politizados?

Tenho uma resposta com duas partes. Primeiro, as demandas que o futebol moderno coloca nos jogadores são infinitamente maiores do que na época do Sócrates. É muito difícil para um jogador desse nível, capitão da seleção ou um jogador de uma equipa como Brasil ou Corinthians. Toda a pressão que isso implica é muito difícil para os jogadores encontrarem tempo para se dedicarem a outras coisas além do futebol. Dito isso, há alguns raros exemplos no futebol. Há sempre esse debate e pessoas dizendo que os jogadores não são politizados, mas existem alguns, sim. Vemos o Marcus Rashford, por exemplo, em Inglaterra. Há outros, numa escala muito menor, que têm uma fundação ou uma ONG e que colabora de algum jeito.

Icon Sport

Quando você compara futebol com outros desportos, nomeadamente basquetebol e futebol americano e particularmente os negros norte-americanos, eles envolveram-se muito mais nos movimentos sociais. Colin Kaepernick, LeBron James... Eu não sei explicar porque o futebol não tem mais pessoas politizadas. Não sei se por causa dessas pressões, não sei, é uma boa pergunta. Porque não estão mais jogadores envolvidos a grande escala como o Sócrates estava? Eu diria outra coisa: Sócrates era um homem diferenciado. Ele veio de uma família – e isso faz uma grande diferença – da qual o pai insistiu que todos os meninos (eram seis irmãos) fossem à faculdade, que estudassem. Havia muita pressão na vida dele para estudar. Ele veio desse ambiente de ler, de estar envolvido, aprendeu com os anos a envolver-se nesses temas. E muitos jogadores não vêm desse ambiente, é muito importante. De certo modo, é meio cruel comparar um jogador que vem de uma família de classe média-baixa ou de uma família pobre com um cara como o Sócrates. Acho que não é uma comparação muito justa.

E o futebolista, como era Sócrates?

O Sócrates era único. Era um jogador de classe, lento, que fazia passes e marcava golos, que jogava no meio-campo e no ataque. Mas ele destacou-se por causa do calcanhar, era uma coisa muito particular dele. Todo a gente percebeu essa coisa do calcanhar. Ele aprendeu a usar o calcanhar por motivos pragmáticos. Era alto, muito magro, tinha pé pequeno e dizia que era difícil virar-se rápido. E, mais importante do que isso, como era tão magro e tão fraco, dizia que, quando começou a jogar, era contra os caras que no Brasil se chamam beque de fazenda, defesas grandes, rudes e físicos. "Aprendi muito rápido, muito jovem, que se seguro a bola o zagueiro vem e bang, vai-me pegar. Eu ia sofrer porque não tenho o físico e a massa muscular para sobreviver a essas entradas", dizia.

Ele aprendeu a soltar a bola o mais rápido possível. Às vezes, a bola vinha de trás ou de lado, não tinha tempo, então soltava a bola de calcanhar, porque era mais fácil. Se viu os vídeos dele a soltar [a bola] de calcanhar, não era só com o calcanhar clássico, às vezes era com a sola, com o lado do pé... eu vi-o a fazer passes de calcanhar de 30 metros que dividiam e abriam a defesa. Ele fazia passe em volei com o calcanhar, era uma coisa que realmente o distinguia dos outros jogadores.

Aquela Copa de 1982 foi especial para ele, não foi? Até pelos sacrifícios e pelos hábitos de que abdicou, que não eram bons para um jogador.

Sim, sim, era um jogador que bebia e fumava. Era um homem muito... não sei se teimoso é a palavra certa... Era uma pessoa que sabia quem era e não ia mudar o seu comportamento por ninguém. Antes da Copa de 1982, ele entendia que era uma chance de ouro para ganhar o Mundial. Ele sabia que precisava de estar em forma. Durante os primeiros meses de 1982, parou de beber e de fumar, ou cortou radicalmente. Lembro-me do Zico contar que os outros jogadores não acreditavam [risos] porque o Sócrates estava a treinar, a puxar pelo grupo a fazer voltas ao campo. O Zico dizia: "O que é isso!? É o Magrão na frente? O Magrão correndo mais rápido do que todos os outros!? O que está acontecendo aqui?". Ninguém estava acreditando, sabe? Todo o mundo viu isso e ficou meio inspirado, sabendo que, se o Sócrates estava parando de beber e fumar, ele realmente estava a levar a coisa a sério.

picture alliance

Ele fez all in na questão das “Diretas já” e abandonou o Brasil. Como é que foi aquela passagem por Itália?

Não foi um ano feliz para ele. Era muito frio, ele não gostava do frio. Foi o inverno mais frio em quase um século em Itália. Ele deixava as cervejas fora de casa para que ficassem mais geladas [gargalhada]. Mas a grande diferença é que, no Corinthians, o Sócrates era a inspiração da equipa, era o foco da equipa. Tinha jogadores no meio-campo que corriam por ele, sabe? Ele achava que ia para Itália fazer a mesma coisa, mas os caras estavam muito mais iguais. Não sei se falaram, mas pensaram: "Porra, quem é que você acha que é? Acha que não precisa de correr e eu tenho de correr por você?". Ele não lidou muito bem com o profissionalismo do futebol italiano. Em 1984, a Itália já tinha aberto para jogadores estrangeiros. Era como a Premier League hoje, os melhores jogadores queriam jogar lá. Era muito competitivo e os níveis de profissionalismo eram mais altos. Isso era um grande problema para o Sócrates. Havia a famosa racha na equipa, segundo ele. Havia dois grupos zangados, um lado não passava ao outro, era um ambiente muito ruim na Fiorentina. Ele realmente sofreu em Itália. Quando apareceu a oportunidade de voltar, ele agarrou-a com as duas mãos.

Quais são as grandes contradições da vida de Sócrates?

O Sócrates gostava de causar polémica para, a meu ver, criar debate. Não era para ser idiota, gostava de ouvir todos os lados, é uma coisa que falta muito hoje em dia. Um lado não fala com o outro, está tudo muito polarizado. O Sócrates gostava de falar com o outro lado, era uma oportunidade para se sentar no bar [risos], com um monte de cerveja, rindo, debatendo, zoando [fazer pouco de alguém], sabe? Era um ambiente muito feliz para ele. Há um cantor brasileiro, Raul Seixas, que famosamente cantava: "Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo". Ele dizia essa frase porque pensava da mesma forma. Queria saber, aprender mais e as posições dele mudaram muito. Ele apoiava a censura, por exemplo. Deu uma entrevista em 1976 dizendo que "a censura às vezes é necessária". Coloca esse jovem, de 1976, comparando com o cara que em 1982 estava lutando contra a ditadura. O Sócrates mudava muito, por isso era tão interessante. Você não sabia o que esperar dele.

Creio que Sócrates chegou a dizer que era radical até mudar de opinião.

Isso [risos].

Enquanto investigava e escrevia o livro, o que mais gostou de descobrir ou o que mais o surpreendeu?

O que mais me surpreendeu foi como chegou ao ponto de ter as crenças que tinha. Muitas pessoas, quando eu comecei, diziam-me que o Sócrates sempre foi de esquerda. E o Sócrates não foi sempre de esquerda. Ele acabou por ser um homem de esquerda. Traçar e ver esse ser humano desenvolver e ter essas ideias como "censura é necessário" para entender que isso era errado, para entender que a ditadura era errada. Ele deu nota 10 ao [João] Figueiredo, o general, em 1979. Mas tardou pouco tempo [a mudar]. Ele foi lendo, falando com pessoas que sabiam dos assuntos, estudou, falou, jantou com sociólogos, políticos, sindicalistas, escritores, arquitetos, psicanalistas. Ele conversou com todas essas pessoas para aprender e chegou à conclusão que o jovem que ele era mudou de opinião. Era muito interessante ver um cara saber que era assim, que teve posições pró-ditadura, e vê-lo mudar para o homem que virou tão querido e tão importante no Brasil.

Foi a Ribeirão Preto?

Fui 10 vezes, eu adoro Ribeirão Preto. Fiquei amigo de muitos amigos do Sócrates. Sempre gostei de ir lá de fim de semana, dava para ver o Botafogo a jogar, conhecia pessoas interessantes e outro lugar, outra cultura. Era um momento muito rico na minha vida.

E o que contavam os amigos de Sócrates?

Conversei com amigos que eram colegas dele no curso de Medicina, conversei com amigos de quando ele jogava no clube [Botafogo de Ribeirão Preto], falei com algumas das ex-esposas dele. Todos eles ainda amam o Sócrates. Era muito raro encontrar uma pessoa que tinha alguma coisa contra o Sócrates. Todo o mundo gostava dele, mesmo sabendo quando ele errou.