Robert Lewandowski lidera convocados da Polónia de Paulo Sousa para o Euro

O selecionador de futebol da Polónia, o português Paulo Sousa, divulgou hoje a lista de convocados para a fase final do Euro2020, que é liderada pelo goleador Robert Lewandowski, do campeão alemão Bayern Munique.

“Estou entusiasmado e, como disse antes, precisamos de união, fé e confiança desde o início. Com base na experiência dos três encontros anteriores, a seleção que indiquei é a melhor neste momento”, afirmou o português Paulo Sousa.

A principal novidade nos eleitos de Paulo Sousa, que teve que substituir os lesionados de última hora Krzysztof Piantek e Arkadiusz Reca, é a inclusão do médio Kacper Kozlowski, do Pogosz Szczecin, que aos 17 anos pode fazer a sua estreia pela Polónia numa grande competição, depois de ter somado a sua única internacionalização no jogo de apuramento para o Mundial2022, frente a Andorra.

“[Kacper Kozlowski] não está nos convocados por causa da sua idade. O que importa é a qualidade de um determinado jogador e se existe potencial ou não e com Kacper é enorme. Espero que a sua mentalidade o apoie e ele seja capaz de tomar a direção certa para se desenvolver”, disse.

A Polónia, integrada no grupo E, inicia a fase final do Euro2020, que principia a 11 de junho e cuja disputa foi adiada do ano passado para este devido à pandemia de covid-19, em 14 de junho contra a Eslováquia.

Cinco dias depois, a Espanha será o adversário dos polacos, que em 23 de junho encerram a primeira fase contra a Suécia.

A média de idade dos jogadores polacos que vão disputar o Euro2020 é de 27,2 anos e sua equipa ocupa a 19.ª posição no ‘ranking’ mundial de seleções elaborado pela FIFA.

Além da estrela Robert Lewandowski, que ajudou o Bayern Munique na conquista de mais um título na Bundesliga, o médio Piotr Zielinski, do Nápoles, e o guarda-redes Wojciech Szczesny, da Juventus, são as principais figuras da seleção polaca.

Lista de 27 convocados divulgada pela Polónia

- Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus/Ita), Radoslaw Majecki (Mónaco/Fra), Lukasz Skorupski (Bolonha/Ita) e Lukasz Fabianski (West Ham/Ing).

- Defesas: Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscovo/Rus), Bartosz Bereszynski (Sampdoria/Ita), Tomasz Kedziora (Dínamo Kiev/Ucr), Kamil Glik (Benevento/Ita), Pawel Dawidowicz (Verona/Ita), Kamil Piatkowski (RKS Rakow Czestochowa), Michal Helik (Barnsley/Ing) e Jan Bednarek (Southampton/Ing).

- Médios: Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscovo/Rus), Piotr Zielinski (Nápoles/Ita), Jakub Moder (Brighton/Ing), Karol Linetty (Torino/Ita), Mateusz Klich (Leeds United/Ing) e Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin).

- Avançados: Kamil Jozwiak (Derby County/Ing), Przemyslaw Placheta (Norwich City/Ing), Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire/EUA), Robert Lewandowski (Bayern Munique/Ale), Arkadiusz Milik (Marselha/Fra), Karol Swiderski (PAOK/Gre), Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf/Ale) e Jakub Swierczok (Piast Gliwice).

Reservas: Rafal Augustyniak (FC Ural/Rus), Robert Gumny (Augsburg/Ale), Kamil Grosicki (West Bromwich/Ing) e Sebastian Szymanski (Dínamo Moscovo, Rus).