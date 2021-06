Haverá dois árbitros portugueses no Euro 2020

O português Artur Soares Dias é um dos 18 árbitros designados para marcar presença no Euro2020 de futebol, naquela que será a sexta participação em fases finais de grandes competições e a primeira num Europeu de seleções principais.

O árbitro da associação do Porto, de 41 anos e internacional desde 2010, participou nos Mundiais de sub-20 e sub-17, em 2015 e 2017, respetivamente, na Taça das Confederações e no Mundial de Clubes, também em 2017, e esteve presente no Mundial de 2018, no qual desempenhou a função de videoárbitro (VAR).

No torneio em que a seleção portuguesa irá defender o título conquistado em 2016 e que se realiza, pela primeira vez, em 11 cidades de 11 países, após ser adiado para 2021, devido à pandemia de covid-19, Soares Dias será acompanhado pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares.

O árbitro João Pinheiro também faz parte das escolhas da UEFA para esta competição, tendo sido nomeado para as funções de VAR.

Promovido à categoria de Elite em maio de 2018, o juiz portuense, ainda não apitou uma final de uma grande prova, quer de clubes quer de seleções, e vai este ano, após concluída a participação no Euro2020, seguir para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, no qual será um dos oito árbitros europeus nomeados pela FIFA para o torneio de futebol.

Até ao momento, dirigiu 15 encontros na Liga dos Campeões, sempre da fase de grupos, com exceção do último, ocorrido já na presente temporada, que opôs os alemães do Borussia Mönchengladbach aos ingleses do Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final, com 2-0 a favor dos britânicos.

Na época 2019/20, dirigiu uns dos maiores encontros de toda fase de grupos, a receção dos espanhóis do Real Madrid aos franceses do Paris Saint-Germain (França), que terminou empatada a dois golos.

No que diz respeito à Liga Europa, contabiliza 23 embates, e, a par da ‘Champions', também foi na temporada 2020/21 que arbitrou um encontro numa das fases mais avançadas da segunda prova mais importantes da UEFA, a primeira mão das meias-finais entre o consagrado campeão Villarreal e o Arsenal. Os espanhóis venceram por 2-1.

Nas competições internas, Soares Dias já dirigiu um total 457 partidas, divididas em quarto provas: soma 251 na I Liga, 151 na II Liga, 28 na Taça de Portugal e 27 na Taça da Liga.

Relativamente a jogos arbitrados entre os ‘grandes' Benfica, FC Porto e Sporting, são 20, sendo que, seis são dérbis entre ‘leões' e ‘águias', e 14 ‘clássicos'.

Artur Soares Dias conta no currículo com duas finais da Taça de Portugal, em 2016 e 2020, a primeira, o Sporting de Braga venceu o FC Porto, por 4-2, no desempate por grandes penalidades, após um empate 2-2, e a segunda, os ‘dragões' venceram o Benfica por 2-1.

A nível nacional, também apitou duas Supertaças, conquistadas por FC Porto e Benfica, em 2013 e 2017, ambas contra o Vitória de Guimarães, e ainda uma final Taça da Liga, vencida pelo Moreirense, face ao Sporting de Braga (1-0).