Busquets testou positivo. E os jogadores de Portugal? Só regressam ao trabalho esta segunda-feira à tarde

Sergio Busquets é o capitão da seleção espanhola e empregou a sua postura calma, com nervos gelados na presença da bola e de quem lha queira roubar, durante 63 minutos no jogo contra Portugal, realizado em Madrid, na sexta-feira. Dois dias depois, na manhã de domingo, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) dava conta do qual o médio do Barcelona não se evadiu.

Desde então, a seleção nacional apenas realizou um treino de recuperação já em Portugal, na Cidade do Futebol, no sábado. Fernando Santos deu folga aos jogadores até esta segunda-feira à tarde, quando voltarão a treinar no complexo desportivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras.

Todo o grupo deverá voltar a ser submetido a testes de despiste à covid-19, portanto, antes do treino desta segunda-feira. Fonte da federação apenas disse que todas as matérias desta área estão a cargo da Unidade de Saúde e Performance da entidade e apenas são veiculadas através dos canais oficiais da FPF.

Busquets deu "resultado positivo no último teste PCR realizado" e foi isolado do restante grupo, isto depois de, no Espanha-Portugal, ter partilhado o campo com 14 jogadores portugueses durante o pouco mais de uma hora em que esteve em jogo - além dos titulares, também Pedro Gonçalves, William Carvalho e Bruno Fernandes coincidiram com ele no relvado.