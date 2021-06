A playlist de Fernando Santos para o Euro 2020. Virou o disco, mas será que a música vai ser a mesma?

São oito canções de autores portugueses que ajudam a explicar como joga a seleção portuguesa, quais as suas forças e fraquezas, bem como um pouco da sua história recente. Canções que ainda nos apontam caminhos a ser seguidos no futuro, para que o jogar para ganhar de Fernando Santos junte, ao lugar na história, um lugar nas nossas boas memórias.

Uma playlist diz muito daquilo que somos e também do que gostaríamos de ser. A seleção portuguesa, campeã europeia em 2016, defende o título numa competição que se disputa em 11 cidades do continente. Adeus às referências de um país organizador, este Euro é para andar a viajar de avião pelas várias cidades-sede onde 24 equipas farão o que podem para, no dia 11 de julho, estar em Londres para levantar o troféu.