Christian Eriksen cai inanimado em campo e Dinamarca - Finlândia é interrompido

O Dinamarca - Finlândia, do Grupo B do Euro 2020, foi suspenso depois de Christian Eriksen, médio dos dinamarqueses, cair inanimado em campo, quando faltavam dois minutos para o intervalo do jogo.

O jogador caiu aparentemente sozinho e rapidamente a equipa médica acorreu ao local, com o jogador a ser reanimado. O médio do Inter foi reanimado durante largos minutos e saiu em maca rodeado dos colegas de equipa.

Ainda não há, para já, informações sobre a condição médica de Eriksen.