Christian Eriksen cai inanimado em campo. UEFA diz que jogador está "estável"

O Dinamarca - Finlândia, do Grupo B do Euro 2020, foi suspenso depois de Christian Eriksen, médio dos dinamarqueses, cair inanimado em campo, quando faltavam dois minutos para o intervalo do jogo.

O jogador de 29 anos caiu sozinho após cabecear uma bola vinda de um lançamento lateral. Rapidamente a equipa médica acorreu ao local, com o jogador a ser reanimado. As manobras para reanimar o médio do Inter duraram largos minutos, com o atleta a sair em maca rodeado dos colegas de equipa, aparentemente consciente.

Pelas 18h30 de Lisboa, a UEFA informou que o jogador estava "estável" e foi transportado para um hospital de Copenhaga, onde se realizava o jogo. Também a federação dinamarquesa informou que Eriksen está "acordado" e fará "novos exames" no hospital.

Também o agente do jogador, Martim Schoots, revelou à rádio NPO Radio 1 que o jogador está "a respirar e consegue falar".

Por concordância das duas equipas, o jogo será retomado ainda este sábado, às 19h30 de Lisboa. De acordo com a federação dinamarquesa, tal aconteceu depois dos jogadores assegurarem que o jogador está bem.