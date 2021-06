"Esta manhã falámos com o Christian, que enviou cumprimentos aos colegas". Federação dinamarquesa atualiza estado de saúde de Eriksen

Christian Eriksen continua "estável" e vai permanecer no hospital de Copenhaga onde está internado para fazer novos exames, depois de desfalecer em campo no sábado, durante o Dinamarca - Finlândia. A nova atualização do estado de saúde do médio foi dada pela federação dinamarquesa num pequeno comunicado.

"Esta manhã falámos com o Christian Eriksen, que enviou cumprimentos aos colegas de equipa. A sua condição é estável e continuará no hospital para mais exames", pode ler-se no texto.

"A equipa e o staff receberam assistência e vão continuar uns para os outros depois dos acontecimentos de sábado", refere ainda a federação, que agradece o apoio que lhe tem sido endereçado.

"Queremos agradecer a todos pelas emocionantes mensagens para o Christian Eriksen vindas de adeptos, jogadores, das famílias reais da Dinamarca e Inglaterra, de federações internacionais, clubes, etc. Encorajamos todos a enviar mensagens para a federação dinamarquesa e nós faremos com que essas mensagens cheguem ao Christian e à sua família"