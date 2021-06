João Cancelo testa positivo à covid-19. Diogo Dalot chamado para os trabalhos

João Cancelo testou positivo à covid-19 este sábado e está em isolamento, divulgou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol.

Diogo Dalot foi chamado aos trabalhos para substituir o lateral do Manchester City.

"O jogador do AC Milan substituirá João Cancelo, que testou positivo à covid-19 no seguimento de um teste rápido de antigénio realizado este sábado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. As autoridades de saúde húngaras foram imediatamente informadas e o jogador – que se encontra bem – foi colocado em isolamento", pode ler-se na comunicação da FPF.

O teste rápido foi confirmado por um teste PCR, cujo resultado foi conhecido este domingo.



"De acordo com o protocolo covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do EURO 2020, todos os jogadores e elementos da comitiva realizaram testes RT-PCR no sábado. Os resultados, com exceção de João Cancelo, foram negativos", diz ainda FPF.

Os trabalhos da Seleção Nacional vão seguir sem alterações