László, o único que quis ser presidente do clube onde a seleção treina em Budapeste

Se o Vasas tem alma, ela está em paz, serena e tranquila no nordeste de Budapeste. O clube está rodeado por bairros residenciais pacatos, o verdejante das árvores a irromper por todo o lado, e as copas, muitas até, veem-se do interior do Illovsky Rudolf. Parece quase uma invasão betonada no meio de uma floresta. O estádio é novo, foi renovado em 2019 e pensado para manter as pessoas perto do que foram ali ver. Literalmente, é pequeno, ao contrário do sentido figurado de quem nos deixa entrar e pisar a relva.

László Markovits é presidente do clube há 19 anos e o seu apelido “é grande”, o nome tem ressonância no clube, e, na sua honestidade descontraída, admite prontamente que nem é por sua causa. Fala do pai, Kálmán, campeão olímpico pela Hungria em 1952 e 1956 em polo aquático. “O nome Markovits é grande por causa dele”, e “era do Vasas”. Aliás, existia um ponto de ligação paterno e materno. Mártha foi campeã mundial de andebol em 1965 e “também trabalhava no Vasas”. Quando László nasceu, cinco anos depois, havia tantas medalhas quanto paredes lá em casa, e dizer que teve o desporto no berço é um eufemismo.