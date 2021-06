A Áustria ganhou à Macedónia do Norte. Isso interessa? Sim. Foi a primeira vitória austríaca num Euro e a primeira vez da Macedónia do Norte

“Ganhámos com justiça. Parabéns aos rapazes, eles fizeram história hoje,” disse um emocionado Franco Foda no final do jogo frente à Macedónia do Norte, provavelmente a equipa mais frágil do Euro 2020. Porquê tanta alegria? Porque a Áustria nunca tinha conseguido uma vitória num Campeonato da Europa.

“Em geral, estou muito satisfeito. Começámos bem e marcámos o primeiro golo com toda a justiça. (…) Depois concedemos o golo da igualdade. Para a segunda parte, falámos sobre duas ou três coisas, jogar com mais velocidade e mais pelas alas. Fomos mais ágeis e os substitutos mostraram a sua influência,” avaliou o selecionador austríaco.

Para a Macedónia do Norte, apesar da derrota, também se fez história. Foi o primeiro jogo da jovem nação numa competição internacional. “Não posso deixar de estar orgulhoso dos meus jogadores,” disse o selecionador Igor Angelovski. “Funcionámos bem, houve momentos em que tivemos posse de bola e controlámos a situação,” conclui o técnico.