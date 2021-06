"Foi tão bom vê-lo a sorrir e a rir": Kasper foi visitar Eriksen ao hospital e voltou satisfeito. Agora quer ganhar pelo companheiro

Kasper Schmeichel, um dos homens que acudiu e abraçou todos, segurando as pontas, revelou que já visitou Christian Eriksen, que colapsou no Dinamarca-Finlândia (0-1). E gostou do que viu.

“Foi tão bom vê-lo a sorrir e a rir, e a ser ele próprio e simplesmente sentir que ele estava ali”, desabafou o guarda-redes à dinamarquesa DR, aqui citado pelo “The Guardian”. “Foi uma grande experiência [visitá-lo] e foi algo que me ajudou muito.”

Kasper, filho de Peter Schmeichel, seguiu na toada do pai e criticou a UEFA por ter sido possível voltarem ao relvado no mesmo dia que o coração de Eriksen parou. “Fomos colocados numa posição que julgo que não deveríamos ter sido colocados. Provavelmente era preciso que alguém acima de nós tivesse dito que não era altura para tomar uma decisão e talvez devêssemos ter esperado pelo dia seguinte.”

A Dinamarca começou assim o Euro 2020 com uma derrota, mas o guarda-redes não dá nada por perdido. “Ainda estamos no torneio. Agora temos de tentar ver se conseguimos ganhar isto e fazê-lo pelo Christian, e também pelos adeptos que se sentaram connosco e que se sentiram impotentes naquela situação, tal como nós.”

E acrescentou: “Não tenho dúvida que esta equipa tem a unidade, a força, para se juntar e fazer algo especial.”

No outro jogo do Grupo B, a Bélgica bateu a Rússia por 3-0, com golos de Lukaku (2) e Meunier. A Dinamarca volta a entrar em campo na quinta-feira, às 17h, contra os belgas.