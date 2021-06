Lewandowski e a época ao estilo de Gerd Muller

A crença é de que a história não se repete e por isso nada acontece duas vezes da mesma forma, mas não são só os adeptos portugueses que esperam que no Euro 2020 essa teoria esteja errada. Também os adeptos polacos esperam que Robert Lewandowski, no ano em que superou a marca de golos de Gerd Muller na Bundesliga, termine a época da mesma forma que o alemão em 1972: campeão da europa pelo seu país.

Filho de mãe jogadora de voleibol e pai jogador de futebol e praticante de judo - ambos professores de Educação Física - não seria fácil para Lewandowski fugir de uma carreira no mundo do desporto, mesmo sendo o mais pequeno de qualquer equipa enquanto criança. Da cidade de Leszno, perto de Varsóvia, onde começou a treinar, o polaco lançou-se à conquista da Alemanha, primeiro no Borussia Dortmund e depois no Bayern Munique, onde deixou escrita uma das melhores histórias do clube.

Com a conquista da Liga dos Campeões, que lhe valeu o título de Melhor Jogador do Ano da UEFA, e o prémio “The Best”, atribuído pela FIFA, a época 2019/20 não parecia fácil de superar. Mas nem por isso a seguinte lhe ficou muito atrás. O Bayern sagrou-se campeão da Bundesliga pelo nono ano consecutivo, sendo que no último jogo, 6-0 ao Borussia Moenchengladbach, os três golos de Lewandowski reforçaram a liderança na corrida à Bota de Ouro, ganha pelo polaco com 41 golos. O número nove do Bayern fez ainda sete assistências e 138 remates à baliza ao longo da época.

Durante o seu percurso na Bundesliga jogou um total de 350 jogos, vencendo 250 deles, com um total de 277 golos marcados.

A maior conquista da época atual está associada aos 41 golos marcados na Bundesliga, um número que bate um recorde de quase 50 anos pertencente ao alemão Gerd Muller (40 golos), também ele jogador do Bayern Munique e vencedor da Bola de Ouro em 1970. Lewandowski atingiu a marca histórica de Muller após um penálti frente ao Freiburg, num jogo que terminou com um empate 2-2. O momento em que superou o número de golos do alemão chegou no minuto 90 do jogo contra o Augsburg, ganho pelo Bayern por 5-2.

O mesmo, mas diferente

Há muito que o recorde de golos de Muller era visto como impossível de superar na liga alemã, mas para Lewandowski não há impossíveis. Para a história ficam duas épocas históricas nas páginas do futebol, do Bayern de Munique e nas carreiras dos dois jogadores. Mas nem por isso iguais.

Lewandowski começou a sua campanha da melhor forma, ao marcar na estreia frente ao Schalke 04, que o Bayern venceu (8-0), e manteve o registo nos jogos seguintes. Já Muller passou por algumas dificuldades durante os primeiros jogos da época, sendo que o elevado número de golos só começou a aparecer 10 jornadas depois. Também o número de minutos jogados foi diferente entre os dois. Muller marcou presença nos 34 jogos realizados na época em questão, já o polaco ficou de fora em cinco jogos, por opção ou devido a lesão.

O golo que superou o recorde surgiu mesmo na última oportunidade, enquanto que o histórico golo número 40 de Muller teve lugar no último jogo do Bayern no Grünwalder Stadion. A equipa alemã venceu por 6-3 o Frankfurt, com um hat-trick de Muller. Decorreram ainda mais dois jogos, mas o jogador não voltou a marcar, fixando o recorde nos 40 golos.

Terminada a época, a confiança do alemão estava impossível de abalar e a prova disso foi o seu desempenho ao longo do Euro 1972. A seleção alemã chegou à final contra a União Soviética, jogo que venceu por 3-0, com dois golos de Muller.

O último grande feito do jogador na época 1971/72 foi, assim, a conquista do Europeu com a seleção alemã. No dia 11 de junho saberemos se Lewandowski continua a época ao estilo de Muller e se consegue terminá-la da mesma forma, desta vez com a Polónia no estádio de Wembley, em Londres.

A estreia da Polónia no Euro 2020 está marcada para esta segunda-feira, 14 de junho, frente à Eslováquia, este que é o primeiro jogo do Grupo E na competição.