“Não me rendo”: Christian Eriksen está melhor e já só pensa em “perceber o que se passou” naquela tarde em que o coração parou

Christian Eriksen permanece em observação no hospital, depois do enorme susto que pregou aos colegas e adversários, ao público e à namorada, que encontrou conforto nos braços de Kasper Schmeichel. Felizmente, o internacional dinamarquês tem dado sinais diários de evolução, tendo deixado, inclusive, uma mensagem pública de agradecimento que o jornal italiano “Gazzetta dello Sport” publicou.

“Obrigado a todos. Não me rendo. Estou melhor agora, mas quero entender o que se passou,” afirmou o jogador do Inter. “Quero agradecer a todos o que fizeram por mim. A família do Inter esteve muito próxima e isso emocionou-me,” desabafou Eriksen.

Neste momento, o grande desejo do futebolista é marcar presença no estádio, na próxima quinta-feira, para assistir ao duelo entre a Dinamarca e a Bélgica. Para já, o jogador do Inter vai permanecer em observação mais alguns dias e fazer mais alguns exames que ajudem a compreender o que de facto aconteceu.

Entretanto, os efeitos do problema de Eriksen estenderam-se a outras seleções. Daley Blind, internacional pelos Países Baixos, revelou ontem que chegou a pensar não entrar em campo frente à Ucrânia, por estar extremamente afetado pelo que aconteceu ao antigo companheiro de equipa no Ajax. O defesa de 31 anos passou por um momento semelhante em 2019. Blind foi operado para colocar um desfibrilador interno mas, após a cirurgia, já caiu inanimado em campo num jogo entre o Ajax e o Hertha, em 2020.