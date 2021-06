O jogador com mais minutos desde a retoma do futebol é português

Bruno Fernandes é o jogador entre os presentes no Euro2020 com mais tempo de utilização desde a retoma do futebol após a interrupção devido à pandemia de covid-19, segundo um estudo divulgado hoje pelo Observatório do Futebol (CIES).

Entre maio de 2020 e o início do Europeu, contabilizando presenças no clube e nas seleções, o médio português disputou 81 jogos, num total de 6.472 minutos, um pouco mais (23 minutos) do que o defesa inglês Harry Maguire, colega de equipa no Manchester United.

No ‘top 5’ da lista surge outro português, o defesa central Rúben Dias, considerado o jogador do ano na ‘Premier League’, que disputou 73 jogos (6.330 minutos), três dos quais ainda pelo Benfica, antes de se transferir para o Manchester City, no final de setembro.

O defesa central é quarto na lista dos mais utilizados, atrás do guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, com 71 jogos, mas maior número de minutos (6.420).

Entre os jogadores que estão no Europeu e que jogam na Série A italiana, Donnarumma foi o mais utilizado, seguido de Cristiano Ronaldo, que, segundo o estudo do CIES, é o 15.º mais utilizado na contabilidade geral.

O capitão da seleção portuguesa disputou, entre seleção e Juventus, 68 jogos, num total de 5.836 minutos.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.