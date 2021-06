Danilo: "Depois do golo foi tudo mais acessível e com jogadas bonitas como a do terceiro, do Ronaldo"

O jogo

“Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa muito compacta, a defender com muitos homens atrás e a defender bem. Precisávamos de desbloquear com um golo e depois do golo foi tudo mais acessível e fácil e com jogadas bonitas como a do terceiro do Ronaldo”

Estratégia

“Tínhamos de jogar muito por fora para acabar por dentro, foi o que tentámos fazer, felizmente conseguimos. O golo foi tarde mas felizmente conseguimos”