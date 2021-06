Meias-finais e final do Euro 2020 com mais adeptos nas bancadas

O primeiro jogo para o Euro 2020 disputado no Estádio de Wembley, em Londres, colocou frente a frente as seleções de Inglaterra e Croácia e contou com cerca de 18 mil adeptos nas bancadas, sendo que havia 25 mil lugares disponíveis, à semelhança do que tem acontecido na maioria das cidades da prova, em que a capacidade dos estádios está a ser reduzida para entre os 15% e 20%.

Mas de acordo com as recentes declarações do primeiro-ministro inglês Boris Johnson, este não vai ser o cenário até ao final da competição.

Ao mesmo tempo que Boris Johnson anuncia um atraso em quatro semanas da data em que o país levanta as últimas restrições implementadas durante a pandemia, anuncia também que diversos eventos desportivos, considerados “eventos piloto” após a vacinação da população, vão duplicar o número de espetadores ou, em alguns casos, ter 100% dos lugares disponíveis.

As meias-finais e final do Euro 2020 entram nas contas do primeiro-ministro. O Estádio de Wembley passa agora a ter 50% dos lugares disponíveis para receber adeptos - cerca de 45 mil lugares. Os adeptos vacinados poderão adquirir bilhetes, assim como os não vacinados que tenham um teste negativo.

Além do Euro 2020, também o torneio de Wimbledon, cancelado no ano passado, terá disponíveis 50% dos lugares, sendo que as finais terão mesmo a capacidade total do recinto disponível. Outro dos eventos é o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Fórmula 1. Os responsáveis pelo circuito de Silverstone estão ainda em conversações com o governo para receberem 100% da capacidade do espaço.