Nélson Semedo: "Tivemos muita bola na primeira parte, podíamos ter saído com um 2-0 fácil"

A sua análise ao jogo

"Começamos bem, muito bem, com uma vitória que era o mais importante. Tivemos muita bola na primeira parte, estivemos muito bem, não chegaram com perigo à nossa área na primeira parte, só não conseguimos foi chegar ao golo. Mas entrámos com o pé direito".

As palavras ao intervalo

"Tivemos muita bola, criámos oportunidades, muitas até, podíamos ter saído com um 2-0 fácil, mas não conseguimos. Acho que a chave foi termos paciência, contra estas equipas é difícil porque defendem com cinco defesas lá atrás. Felizmente, conseguimos chegar ao primeiro golo e depois abriram-se".

A presença de adeptos no estádio

"Eles fizeram-nos sorrir, como fazem sempre, é importante sentirmos o apoio dos nossos adeptos. É ótimo termos o estádio cheio outra vez, é um sentimento que já não sentíamos há algum tempo".