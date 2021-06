"Olá a todos. Estou bem - dentro das circunstâncias". Christian Eriksen dá-nos notícias suas (e uma foto a sorrir)

Christian Eriksen já sorri. Numa publicação da federação dinamarquesa de futebol, uma foto do jogador do Inter a sorrir, com o polegar para cima, diz-nos aquilo que depois conta num pequeno texto: está tudo bem, ou pelo menos tudo bem tendo em conta o que todos tememos no último sábado, depois do futebolista cair inconsciente no chão durante o Dinamarca - Finlândia.

“Olá a todos, um grande obrigada pelas vossas fantásticas saudações e mensagens de todo o mundo. Significa muito para mim e para a minha família. Estou bem - dentro das circunstâncias. Ainda tenho de fazer alguns exames no hospital, mas sinto-me bem", são as palavras de Eriksen escritas num pequeno texto que acompanha a foto.

"Agora vou apoiar os rapazes da Dinamarca nos próximos jogos. Joguem por toda a Dinamarca”, diz ainda o jogador, que continua internado num hospital de Copenhaga.