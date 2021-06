Pressão, pressão, pressão. Portugal enfrenta uma Hungria sem freios

A seleção portuguesa estreia-se no europeu contra uma equipa teoricamente mais fraca, mas que poderá causar alguns problemas se conseguir levar o jogo para a sua zona de conforto. Não há individualidades extraordinárias do outro lado, e o Tiago Teixeira já fez uma análise ao seu sistema táctico, e aos jogadores de destaque no Guia da Tribuna Expresso para o Euro.

A seleção húngara estará tão mais confortável quanto menos pausas o jogo tiver - É uma equipa de acelerações constantes com e sem bola. O seu momento de pressão é infinito, não há pausas, e os jogadores são muito agressivos sobre o portador da bola. Quando a equipa perde a bola, pressão; se a equipa não recupera nos primeiros momentos, pressão; se a bola entra no meio-campo defensivo, pressão.