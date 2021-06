Se não ganharem a estes, não ganham a ninguém

Não era preciso que a Hungria jogasse em casa para ser um osso duro roer, como comprovam os 3-3 do último Europeu, em que Portugal andou sempre a correr atrás do prejuízo. Os magiares têm no guarda-redes, Gulácsi, nos centrais, Orban e Attila Szalai, e no ponta-de-lança, que também se chama Szalai, os seus maiores trunfos e não têm nada a perder, porque é suposto ficarem em último.