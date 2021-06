Ainda existem Laranjas Mecânicas no tempo do 5G?

Quem, como eu, se habituou a acompanhar Europeus e Mundiais sucessivos sem presença portuguesa – exceção feita aos Euro 1984 e 1996 – até à chegada do século XXI, sabe que tínhamos obrigatoriamente de ter a ‘nossa’ equipa. No meu caso houve várias. Em função de jogadores, de formas de jogar e, em idades mais tenras, da cor do equipamento. Foi a Argentina de Maradona nos Mundiais em 1986 e 1990, o Brasil campeão de 1994 e a Holanda do trio milanês de Gullit, Van Basten e Rijkard. Os três do AC Milan que conseguiram dar a primeira vitória à seleção do seu país que lhes escapava desde os tempos de Johan Cruyff.

O Euro 1988 foi o Europeu da armada holandesa. A verdadeira laranja mecânica em versão anos 80. Com o trio fantástico que ganharia duas Taças dos Campeões Europeus em 1989 e 1990 (os leitores benfiquistas que me desculpem por este pedaço de história). Nessa final contra a União Soviética – sim, ainda havia URSS e Muro em Berlim – marcaram os suspeitos do costume: Gullitt e Van Basten (reveja aqui o resumo desse embate no Estádio Olímpico de Munique a 25 de junho de 1988).

Passaram três décadas, a Holanda já não é a mesma. Mudou até definitivamente de nome para Países Baixos, mas há um fio condutor que liga estas duas seleções: a forma de jogar. O tempo passa, os jogadores mudam e a filosofia mantém-se. Futebol de ataque, jogo positivo, posse de bola. Os protagonistas são outros, é certo, e a mística também. Mas a qualidade está lá e hoje, frente à Áustria pode carimbar já a sua passagem aos oitavos de final. Não é vista como favorita. Mas nunca se sabe. Logo veremos até onde pode ir. Desta vez, não contem comigo para torcer por eles.