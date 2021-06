Christian Eriksen vai receber um desfibrilador interno: especialistas recomendaram, futebolista aceitou

A federação de futebol dinamarquesa deu conta esta manhã de que Christian Eriksen terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para lhe ser introduzido uma espécie de desfibrilador interno. Ou, mais rigoroso, um desfibrilador cardioversor implantável.

O médico da seleção, Morten Boesen, esteve em contacto com o especialista de cardiologia do Hospital Rigshospitalet, onde está o futebolista que caiu inanimado no Dinamarca-Finlândia, e este revelou-lhe que essa é a melhor opção para Eriksen depois de vários exames. Especialistas nacionais e internacionais recomendaram o mesmo tratamento, diz ainda a federação dinamarquesa.

Christian Eriksen já aceitou a recomendação dos médicos, que terá assim algo semelhante ao que recebeu Daley Blind, futebolista do Ajax que teve um episódio similar, ainda que menos sério, em agosto de 2020.

A Dinamarca volta a jogar esta tarde contra a Bélgica, às 17 horas, novamente no Parken, em Copenhaga.