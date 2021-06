Se a Ucrânia e a Macedónia do Norte fossem pessoas, seriam duas jovens mulheres

Os dois países, que se tornaram independentes de regimes comunistas em 1991, jogam esta tarde na Roménia. Têm muitas diferenças, a começar pelo tamanho territorial, mas também muitas coisas em comum, como a vontade de emancipação, de um lado, e polémicas em torno dos equipamentos da seleção nacional, por outro.

Tal como as mulheres, os dois países encontram-se numa longa batalha pela igualdade de direitos, pela liberdade, pela independência, pela soberania e, no geral, por uma posição justa no mapa em redor. Resumidamente, os dois países, ou as duas mulheres, querem ser donas de si mesmas, aliar-se a grupos que querem e fazer aquilo que bem lhes apeteça