Seleção da Eslováquia com dois casos de covid-19

O defesa Denis Vavro e um membro da equipa técnica da seleção eslovaca acusaram positivo ao novo coronavírus, nos testes prévios ao jogo de sexta-feira, com a Suécia, do Euro2020 de futebol, revelou hoje o selecionador Stefan Tarkovic.

Stefan Tarkovic referiu ainda que Denis Vavro, de 25 anos, “não apresenta sintomas e está isolado”. O treinador eslovaco não revelou o nome do elemento da equipa técnica que também testou positivo.

Vavro não foi opção para o jogo com a Polónia e ficou no banco na vitória da Eslováquia por 2-1

A Eslováquia defronta na sexta-feira a Suécia, em São Petersburgo, em jogo referente à segunda jornada do Grupo E, que lidera isolada, com três pontos. Espanha e Suécia somam um ponto e a Polónia, do treinador português Paulo Sousa, ainda está em ‘branco’.