Euro 2020 Três noites sem dormir. Da vitória de Portugal frente à Hungria à viagem (de ressaca) até Munique para o Portugal-Alemanha Faz a mala, desfaz a mala. Este Euro 2020 parece um interrail com paragem em vários países. Nuno Luz anda de avião de um lado para o outro, Nuno Pereira e restante equipa técnica viajam de carrinha e atravessam assim a Europa com todo o material da SIC para fazer diretos e reportagens. Editar peças de vídeo durante 7 horas dentro de um carro em movimento? Sim, acontece. Dormir pouco em 40 dias de trabalho alucinante? É mesmo assim. Os bastidores da cobertura televisiva de um grande evento como o Euro 2020 são duros e desgastantes, mas também envolvem milagres como o caso de Marcelo, o tradutor filho de húngaros que caiu 'no colo' da equipa da SIC Notícias. Ouça as histórias deste 'Vamos A Jogo' na ressaca dos três golos da Seleção Nacional frente à Hungria Nuno Luz e Nuno Pereira

