"Foi muito bom ver os rapazes outra vez": Eriksen já saiu do hospital e visitou companheiros da seleção

A federação dinamarquesa de futebol confirmou esta quinta-feira que a intervenção cirúrgica de Christian Eriksen foi bem-sucedida e que o futebolista já recebeu alta.

“Christian Eriksen foi submetido com sucesso a uma operação e recebeu hoje alta do Rigshospitalet”, em Copenhaga, pode ler-se na nota da federação publicada nas redes sociais oficiais. “Ele visitou também a seleção nacional em Helsingor, e daí vai para casa, onde vai passar tempo com a família”.

A federação dinamarquesa disponibilizou também uma curta declaração do futebolista do Inter de Milão: “A operação correu bem e estou bem, apesar das circunstâncias. Foi muito bom ver os rapazes outra vez, depois do fantástico jogo que fizeram ontem à noite. É dispensável dizer que vou estar a apoiá-los, na segunda-feira, contra a Rússia”.

Foi implementado em Eriksen um desfibrilhador interno no coração, que atuará autonomamente caso o dinamarquês volte a passar por algo semelhante ao que aconteceu durante o jogo com a Finlândia. O aparelho controla a arritmia cardíaca, sendo que tudo aponta para que a causa do desmaio tenha sido uma miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo do coração. Contudo, a informação não é oficial.

Eriksen estava internado desde sábado. Nesse dia, o dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o jogo entre a sua seleção e a Finlândia. O cardiologista Sanjay Sharma, que acompanhou o dinamarquês quando este jogava no Tottenham, considera pouco provável que o futebolista possa prosseguir a sua carreira.