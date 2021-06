Médica que acompanha Seleção Nacional garante que os corações de Portugal estão bons

Comecemos pelo básico. O coração é o órgão muscular responsável por garantir que o sangue chega a todas as partes do corpo, através dos vasos sanguíneos. Sem ele — ou algo que o substitui na perfeição —, não há vida humana ou animal. Mas este músculo em forma de punho fechado é capaz de nos assentar “murros no estômago” quando percebemos que outro como ele parou de bater no peito de alguém. Foi o que aconteceu quando vimos as imagens do jogador dinamarquês Christian Eriksen a cair desamparado no chão e a ser salvo, instantes depois, por uma equipa médica.

O coração do jogador parou mesmo de bater. E se não fosse a rápida intervenção, com a ajuda de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), não teria voltado a cumprir a sua principal missão: dar-lhe vida.