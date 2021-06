Euro 2020 Pode beber-se cerveja em Munique? “Se aqui fechassem as torneiras era o descalabro” (vem aí o Portugal-Alemanha) Há muitos portugueses a caminho da capital da cerveja para ver o Portugal-Alemanha, mas em Munique as condições não são as de Budapeste. O estado da pandemia obriga a medidas de contenção mais rígidas do que as que estão em vigor na Hungria. Nuno Luz e Nuno Pereira não se perdem. Entre as peripécias vividas na estrada e uma breve passagem pela história da seleção alemã, a dupla que serve este podcast diz onde e como se pode comer e beber de forma tradicional na Baviera enquanto se espera pelo jogo da seleção

