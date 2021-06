A enganadora libra Sterling

Deslumbrante no papel, a seleção inglesa revela todas as suas imperfeições quando a vemos de perto. E nem essa experiência mil vezes repetida faz com que a cotação dos ingleses baixe em vésperas das grandes competições. É inexplicável. Pelos resultados obtidos nas últimas décadas, a seleção inglesa é uma sólida representante da classe média futebolística, mas que entra sempre com o fausto e a pompa da realeza.

E nem sequer vivem de heranças, nem do prestígio de antepassados – já poucos se lembrarão dos campeões do mundo de 1966 e não há nenhuma equipa inglesa que, mesmo derrotada, como a Holanda de 74 e 78 ou o Brasil de 82, tenha ficado para a história. Eles vivem de uma moeda paralela que não é reconhecida por nenhum outro país, mas que, graças sobretudo à Premier League, conseguiram convencer-nos de que tem valor: chamemos-lhe “libra Sterling”.