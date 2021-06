A estrela portuguesa enfrenta a lógica alemã

Portugal entrou bem no Euro a pressionar a Hungria e com isso conseguiu que o jogo fosse jogado no meio-campo da equipa húngara. Apesar das boas sensações deixadas, e de alguns golos falhados, Bernardo Silva e Bruno Fernandes apareceram pouco no jogo. Bernardo escondido num corredor sem dinâmica para potenciar a sua criatividade, e Bruno sem uma missão própria que não compensa os movimentos do Cristiano Ronaldo.

Não é fácil olhar para um jogo da equipa portuguesa e perceber que dois dos grandes talentos, atualmente figuras de proa dos gigantes de Manchester, estão mal-enquadrados coletivamente, que a estratégia não os beneficia e que por isso não têm a preponderância devida no jogo. A Hungria defendeu com as linhas muito juntas e sem dar muito espaço aos criativos, o que levou Fernando Santos com o adiantar do tempo de jogo a usar da estrelinha para fazer as substituições. Excetuando a entrada de André Silva, que altera o sistema de jogo, não se encontram razões táticas para a entrada de Renato Sanches e de Rafa Silva.