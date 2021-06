De tanto levar frechada do teu olhar, o Álvaro lá marcou. Mas a Espanha continua sem ganhar

Na telefonia podiam ter cantarolado, nos últimos dias, a senhora Elis Regina e o senhor Adoniran Barbosa, com a canção “Tiro ao Álvaro”. O debate sobre o 9 da seleção tem sido alimentado pela imprensa espanhola, o que levou Luis Enrique, o selecionador, a avisar: “Será Morata mais 10” contra a Polónia, a aflita Polónia que perdeu com a Eslováquia na jornada inaugural.

Se há debate, há ideias, há outras opções. O que estava em cima da mesa, então? Gerard Moreno, o avançado canhoto do Villarreal que se fartou de marcar golos esta época. A surpresa, que foi mais surpresa depois daquele anúncio na véspera, chegou quando faltava uma hora para o arranque: Gerard Moreno também estava de início, saltava Ferrán Torres. Ou seja, Morata a 9, Moreno partindo da direita para o centro, como faz no seu clube.

A Espanha, que teve sempre muita bola durante o jogo, embora nem sempre a frescura mental para encontrar os melhores caminhos, começou melhor, principalmente com a combinação Marcos Llorente, Koke e Moreno. Era um triângulo das Bermudas ao contrário, ali nada desaparecia, só aparecia ouro, a promessa de invenção de jogadas para golo. E foi assim que nasceu o golo da Espanha, aos 25’: Gerard Moreno puxou para dentro, para o pé esquerdo, meteu uma bola rasteira venenosa e Morata acertou no “álvaro”. O futebolista, que nem festejou logo, desconfiado claro, foi agradecer ao treinador. O orgulho de um avançado, e como abana, é das coisas mais sensíveis que existem no mundo.

Karol Swiderski foi o primeiro a ameaçar do outro lado, e depois foi a vez de Piotr Zielinski, que chutou ao poste. A Polónia, que não tinha a bola em 78% do tempo, ia-se levantando e ia-se espreguiçando no campo.

Bastaram nove minutos da segunda parte para Robert Lewandowski finalmente molhar a sopa. Aymeric Laporte não se colocou devidamente, perdeu a posição depois de um toque do avançado polaco do Bayern Munique e pediu falta. Nada feito, o árbitro deu o OK: 1-1.

Quality Sport Images

Logo a seguir a Kacper Kozlowski se tornar no mais jovem futebolista de sempre a jogar um Europeu, a Espanha ganha uma grande penalidade, aos 56', depois de Gerard Moreno ser pisado. O número 9, que só o é nas costas, pegou na bola para assumir a responsabilidade. A prestação ia sendo impecável, dando muitas soluções aos colegas, abrindo na direita no início das jogadas e depois, quase como se nada fosse, surgia na posição para finalizar na área. Moreno correu para a bola, bateu com a canhota e bola no poste. Na recarga, para resolver ou complicar o debate, Morata chutou para fora com a baliza deserta. Os dois avançados, no coração do nervoso debate, falharam e foram atingidos com uma “frechada” na confiança.

Segundo o Playmaker do Zerozero, falharam de penálti para a Espanha, em Europeus, Dani (1980), Carrasco (1984), Michel (1988), Raúl (2000), Sergio Ramos (2016) e, esta noite, Gerard Moreno.

A Espanha foi batendo à porta, com menos tino e fineza, faltava se calhar a inteligência de Thiago para descobrir espaços. Morata quase foi o herói, depois de Sarabia amortecer uma bolinha na pequena área praticamente: o corpo de Wojciech Szczesny foi imenso e cancelou o conto de fadas. O triângulo da primeira parte já não existia, Koke e Moreno já haviam saído. Na esquerda, só raramente Pedri, muito mais discreto do que no jogo contra a Suécia, encontrava Jordi Alba. Os minutos passavam e a preocupação aumentava. Até que o último apito soou.

Os polacos, treinados por Paulo Sousa, sorriam e celebravam. Os espanhóis demonstram algum desconforto, são já dois empates e sinais pouco animadores. A Espanha está na terceira posição do Grupo E, com apenas dois pontos, atrás de Suécia e Eslováquia, com quatro e três pontos, respetivamente. A Polónia, em último, tem um ponto e ainda pode sonhar com o apuramento.