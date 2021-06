Hey, Jude, o recorde mudou de mãos: Kozlowski é o mais novo de sempre a jogar um Europeu

O futebolista polaco Kacper Kozlowski tornou-se este sábado no futebolista mais novo de sempre a disputar um jogo de um Campeonato da Europa, ao alinhar na partida entre a Polónia e a Espanha, da segunda jornada do grupo E do Euro 2020.

Com 17 anos e 246 dias, Kozlowski, que alinha no Pogon Szczenic, foi lançado na partida aos 55 minutos pelo selecionador português Paulo Sousa, batendo o recorde que estava na posse do inglês Jude Bellingham, que tinha jogado no domingo frente à Croácia com 17 anos e 349 dias.

O agora terceiro desta lista é o holandês Jetro Willems, que com 18 anos e 71 dias jogou no Euro 2012 ao serviço dos Países Baixos.

O jogo entre a Polónia e a Espanha terminou empatado 1-1.