João Moutinho: "Bola no poste poderia ter dado ânimo para algo mais"

Pontos fortes

“Infelizmente não conseguimos contrariar os pontos fortes da Alemanha, mas penso que começámos bem o jogo, a controlar, mas sabemos que a Alemanha tem uma grande equipa, grandes jogadores e tinha de ganhar. Tentou impor o seu jogo e nós em contra-ataque marcámos. Depois tivemos duas infelicidades dos nossos jogadores, mas há que pensar no próximo jogo. Tivemos uma bola no poste que poderia ter dado ânimo para algo mais. Não conseguimos e há que pensar já no próximo jogo”

Olhar para o próximo jogo

“Não é fácil jogar contra a Alemanha. Claro que não fizemos as coisas como queríamos ter feito, mas sabemos que é difícil. Tentámos trabalhar e os nossos jogadores trabalharam do primeiro ao último minuto. Vamos tentar dar o melhor no próximo jogo”