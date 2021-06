Na Alemanha com os mesmos que venceram em Budapeste

Portugal vai a jogo este sábado com os mesmos que venceram a Hungria na última terça-feira, com Fernando Santos a manter o mesmo pivô com Danilo e William e com Bernardo Silva a titular, depois da falada possibilidade de Renato Sanches saltar para a equipa.

O onze de Portugal: Rui Patrício; Ruben Guerreiro, Rúben Dias, Pepe, Nélson Semedo, Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

