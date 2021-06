Euro 2020 Nuno Matos, a voz que relatou o golo do Éder: "Aquilo foi sempre a sofrer até ao fim" Neste episódio do 'Vamos a Jogo', as histórias do homem da rádio que deu voz ao golo da vitória frente à França, no Euro 2016. "Aquilo foi sempre a sofrer até ao fim. Primeiro, com a Islândia, depois, empate com a Áustria, depois estávamos fora do Europeu, depois já estávamos dentro, depois, fora outra vez...". Agradece aos ouvintes: "São o bem mais precioso que eu tenho". Mas, afinal, quem é Nuno Matos?

