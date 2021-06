Deixem-nos fazer contas

Não há prova maior da nossa má relação enquanto povo com a matemática do que a tendência para “sacar da calculadora”. Desculpem. Nem sequer é a tendência para “sacar da calculadora” mas a tendência para dizer que lá teremos de sacar da calculadora, que esta é a nossa sina, que andamos sempre a fazer contas, etc.

Já vimos isto tantas vezes que nem nos apercebemos que 1) quase nunca precisamos de calculadora porque as contas são simples de se fazer e 2) se alguém se agarra à calculadora ao primeiro empate ou derrota então o fenómeno não é, ao contrário do que dizem, tipicamente português, uma espécie de bacalhau com grão ou pastel de nata em aritmética futebolística.