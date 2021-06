Dembélé está fora do Euro 2020 e não será opção contra Portugal

Ousmane Dembélé, jogador da seleção francesa, foi obrigado a abandonar o Euro 2020 devido a uma lesão no joelho sofrida no jogo do passado sábado frente à Hungria, em Budapeste, que terminou 1-1.

O jogador entrou em campo na segunda parte, mas teve que ser substituído ao minuto 87 por Thomas Lemar.

Em comunicado, a Federação Francesa de Futebol (FFF) informou, após a realização de exames médicos, que “o tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência” na competição e que a equipa francesa e o médico do Barcelona, clube do jogador, têm estado em contacto desde o passado domingo.

Dembélé fica, assim, de fora da partida contra Portugal marcada para a próxima quarta-feira. Este será o último jogo de ambas as equipas na fase de grupos do Euro 2020.