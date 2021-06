Euro 2020 Eder: “Quando deixar de jogar, aquele golo vai passar a ter ainda mais impacto” A viver na Bélgica, onde casou, Eder permanece antivedeta e garante que é a mesma pessoa, mas não deixa de viver com algo que lhe dá muito orgulho. “É incrível”. Falar do Euro 2016 nunca é demais. Se o chateia? Não. “O que me chateia é eu poder chatear as pessoas ao dizer sempre o mesmo”. E garante: “Quanto mais o tempo passa, mais impacto aquele golo tem”. Em pleno Euro 2020, Nuno Luz e Nuno Pereira falam com o jogador que deu o Euro a Portugal neste episódio do podcast 'Vamos a Jogo'

A viver na Bélgica, onde casou, Eder permanece antivedeta e garante que é a mesma pessoa, mas não deixa de viver com algo que lhe dá muito orgulho. “É incrível”. Falar do Euro 2016 nunca é demais. Se o chateia? Não. “O que me chateia é eu poder chatear as pessoas ao dizer sempre o mesmo”. E garante: “Quanto mais o tempo passa, mais impacto aquele golo tem”. Em pleno Euro 2020, Nuno Luz e Nuno Pereira falam com o jogador que deu o Euro a Portugal neste episódio do podcast 'Vamos a Jogo'