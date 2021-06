Todos sabiam que este "não ia ser o Euro que era suposto" ter acontecido, mas Estibaliz abraçou a missão de devolver os estádios aos adeptos

Se organizar o Euro 2020 tem sido uma longa maratona para a UEFA, fazê-lo em Sevilha foi um autêntico sprint para a equipa envolvida. Na passada segunda-feira, dia 14, as seleções de Espanha e Suécia disputaram o primeiro de quatro jogos no Estádio La Cartuja, em Sevilha. Mas dois meses antes, a cidade nem sequer estava nos planos para a competição.

Bilbau foi a cidade espanhola eleita para receber os jogos, mas quando reavaliada a situação, já em 2021, o governo tinha implementado uma série de indicadores de saúde, como ter 60% da população espanhola já vacinada em junho, que não pareciam possíveis de cumprir e acabaram por deixar Bilbau de fora, depois do executivo basco não assegurar a presença de público no San Mamés. Ainda assim, a federação de futebol espanhola insistiu e Sevilha foi a solução encontrada pela UEFA. Na região da Andaluzia a situação em relação à pandemia estava um pouco mais controlada e por isso não existiam tantas restrições, o que iria permitir ter adeptos nas bancadas.

“Sabíamos que não ia ser o Euro que era suposto celebrarmos no ano anterior”, afirma à Tribuna Expresso Estibaliz Manzaneque Corona, coordenadora da comunicação com os adeptos da UEFA em Sevilha, mas “a UEFA queria espectadores em todas as cidades, mesmo que fosse apenas 20% [da capacidade do estádio], eles queriam algo”.

Pouco mais de um ano depois do início da pandemia, mais do que devolver o futebol aos adeptos e recuperar a energia que só eles passam, o objetivo da organização passava por transmitir uma mensagem positiva ao mundo. “Eu sei que é difícil ter a ocupação [do estádio] a 100%, mas mesmo só 20% é positivo, também para as pessoas verem que as coisas estão a melhorar aos poucos”, diz Estibaliz. Para a UEFA era importante ter todas as cidades alinhadas nesta decisão de receber os adeptos.

Ainda assim, a tarefa não se avizinhava fácil para a coordenadora e a restante equipa. Nos dois meses que tiveram para preparar tudo foi necessário garantir a segurança e entretenimento dos adeptos, assim como o cumprimento das regras impostas devido à covid-19. É que ainda que o plano seja o mesmo para todas as cidades anfitriãs, a verdade é que, no que à pandemia diz respeito, cada caso é um caso e por isso é necessário ser adaptado. Natural de Bilbau, Estibaliz, que nem se lembra de ter pensado se queria ou não mudar-se para Sevilha, tal foi a urgência da situação, faz o contacto com os espectadores através do website e da aplicação do Euro 2020 de forma a garantir que tudo corre bem.

Segurança é prioridade no Euro 2020

Os adeptos que assistem aos jogos em Sevilha não têm a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo, mas são aconselhados a isso. “As autoridades nacionais consideraram que a situação está a ficar melhor [em Espanha] e por isso os requisitos para entrarem no país são menos rígidos, então em Sevilha pensaram que se as autoridades nacionais estão a reduzir os requisitos, não iriam pedir o teste aos adeptos”, diz Estibaliz. Por outro lado, os elementos da equipa organizadora são testados regularmente.

A capacidade do estádio está reduzida e só há lugar para cerca de 14 mil adeptos. Outra das medidas que evita os ajuntamentos são os intervalos de tempo recomendados nos bilhetes para a chegada de cada pessoa ao estádio, sendo que as portas abrem três horas antes do jogo. Espalhados pelo recinto há diversas zonas com desinfetante, a máscara é obrigatória, assim como o distanciamento social. Através do website e da aplicação do Euro 2020, Estibaliz controla as notificações enviadas aos adeptos, que são no fundo uma lembrança constante das regras em funcionamento. Por outro lado, consegue personalizar a experiência ao ponto de indicar num mapa o melhor caminho para cada pessoa dependendo da porta do estádio por onde entra e do lugar onde se encontra. Mais uma forma de evitar ajuntamentos.

Quando questionada sobre se o comportamento dos adeptos vai corresponder às expectativas, Estibaliz coloca a vontade de regressar à normalidade como um indicador de que todos querem que as coisas corram bem. “Eles estão muito felizes porque isto está a acontecer e as pessoas querem ir ao estádio, ver um jogo de futebol, viver a experiência ao vivo. As pessoas querem mesmo regressar à normalidade”, afirma.

Se por um lado os dois meses foram suficientes para garantir a presença de adeptos no estádio e a sua segurança, por outro algumas coisas ficaram por fazer em Sevilha. A football village ou as zonas dedicadas aos fãs, que marcam presença em outras cidades do Euro, não existem nesta, e “não por causa da situação pandémica, mas por uma questão de tempo”. Para Estibaliz acaba por ser uma situação positiva por ser “muita coisa para organizar”, principalmente tendo em conta a proteção dos adeptos relativamente à covid-19. O Sevilha Spectacular, um espetáculo de luzes, foi o único que não ficou de fora.

Bem-vindo, Portugal!

No caso de Portugal terminar no terceiro lugar do grupo F, no dia 27 de junho irá encontrar o primeiro lugar do grupo B, em Sevilha. “No outro dia estava a falar com um colega sobre o último jogo e comentámos 'talvez Portugal'. Seria incrível", diz Estibaliz.

Antes disso, por Espanha passam ou já passaram, além da equipa da casa, as seleções da Polónia, Suécia e Eslováquia. Para a coordenadora, se os adeptos dessas equipas, que vêm de cidades mais longe, viajam para os jogos mesmo em tempo de pandemia, então os portugueses não irão faltar. “Se Portugal jogar aqui vai ser casa cheia de certeza”, garante. A enchente de portugueses em Sevilha não os assusta, muito pelo contrário, é algo esperado e desejado pela organização espanhola.

A incerteza foi uma constante ao longo do último ano, não só no Euro 2020, mas na vida de todas as pessoas, e mesmo agora que os jogos já estão a decorrer é impossível prever o dia de amanhã. “Algo que aprendemos é que tudo é possível", diz Estibaliz, garantindo que se a situação começar a mudar as medidas serão avaliadas no momento e de forma rápida. “Tudo pode acontecer, mas vamos viver o presente”, conclui.