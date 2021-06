Mais cedo ou mais tarde

Na quarta à noite podemos vir a dar por nós a discutir as exéquias do que sobra de uma certa geração do nosso futebol, por sinal a que conquistou os dois únicos títulos – Euro de 2016 e Confederações 2019.

Jogadores como Pepe, Moutinho, José Fonte, talvez William, além do óbvio Cristiano, e, claro, muita da equipa técnica, estão na fase final das suas carreiras a este nível, acontece a muita gente em muitos países e não só no futebol.

Não será uma conversa longa, porque este Euro, prometido para o verão passado, já vai tão prolongado que só o queremos ver pelas costas.

Menos pela idade, mais pelas marcas e feridas de guerra, talvez um ou outro jogador também não volte, pelo menos tão cedo, a ser tido como imprescindível ou alguém lhe sinta a falta.