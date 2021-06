"Um sinal para a diversidade 🏳️‍🌈": clubes reagem à nega da UEFA para Allianz Arena se transformar num arco-íris

A hist√≥ria √© simples: o parlamento da Hungria aprovou novas leis discriminat√≥rias contra a comunidade LGBTI+, por isso Munique quis receber os h√ļngaros e o Hungria-Alemanha, do Grupo F do Euro 2020, numa Allianz Arena transformada num enorme e oval arco-√≠ris, uma homenagem √†quela comunidade e uma mensagem contra a homofobia.

ANDREAS GEBERT

A UEFA n√£o autorizou aquela ideia, vergando-se ao Governo h√ļngaro, justificando que √© ‚Äúuma organiza√ß√£o neutral pol√≠tica e religiosamente‚ÄĚ. E disse mais: ‚ÄúTendo em conta o contexto pol√≠tico deste pedido espec√≠fico, com uma mensagem dirigida √† decis√£o tomada no parlamento h√ļngaro, a UEFA tem de declinar este pedido‚ÄĚ. O Governo de Viktor Orb√°n, aquando da proposta do poder local de Munique, falava numa ideia ‚Äúmuito nociva e perigosa‚ÄĚ.

Agora, em protesto contra a UEFA e a favor da comunidade LGBTI+, algumas institui√ß√Ķes deste desporto est√£o a reagir.

O arco-íris vai-se espalhando pelas redes sociais, através de contas de anónimos, de personalidades e de clubes de futebol, como Colónia, Mainz, Arminia Bielefeld, Wolfsburg e Barcelona.

‚ÄúUm sinal para a diversidade ūüŹ≥ÔłŹ‚ÄćūüĆą. Durante o jogo da sele√ß√£o alem√£ contra a Hungria, na quarta-feira √† noite, os postes do RheinEnergieStadion v√£o iluminar-se com as cores do arco-√≠ris‚ÄĚ, pode ler-se na conta oficial do Col√≥nia, no Twitter.

O Mainz lamenta só poder iluminar o estádio com o tradicional vermelho e branco, mas garante que participará de alguma maneira. No Wolfsburg também se mudou as cores do estádio. No campo do Arminia Bielefeld, as bandeirolas de canto têm um arco-íris e o símbolo do clube no coração. O Barcelona publicou o logo do clube com um arco-íris como pano de fundo.

N√£o seria a primeira vez que a fachada do est√°dio de Munique ia assumir as cores do arco-√≠ris. A situa√ß√£o mais recente ocorreu em janeiro, num jogo da Bundesliga entre Bayern e Hoffenheim, numa campanha para promover a toler√Ęncia e a diversidade no futebol e n√£o s√≥.

O guarda-redes Manuel Neuer, capit√£o da sele√ß√£o alem√£ e jogador do Bayern de Munique, tem usado nos jogos do j√° disputados do Euro 2020 uma bra√ßadeira com as cores do arco-√≠ris, numa clara atitude de apoio √† comunidade LGBTI+ e de protesto contra a lei aprovada pelo parlamento h√ļngaro. Surgiram d√ļvidas acerca da atitude da UEFA em rela√ß√£o a Neuer, uma vez que a organiza√ß√£o que rege o futebol europeu costuma torcer o nariz a manifesta√ß√Ķes consideradas pol√≠ticas. No entanto, o organismo j√° anunciou que n√£o vai castigar Manuel Neuer.

Uma investiga√ß√£o da UEFA chegou √† conclus√£o que a bra√ßadeira √© ‚Äúum s√≠mbolo de diversidade e, portanto, uma causa positiva‚ÄĚ e n√£o ‚Äúuma mensagem pol√≠tica‚ÄĚ que normalmente resulta numa puni√ß√£o para a sele√ß√£o em quest√£o.