Aqui estão os 16 apurados e os jogos dos oitavos de final do Euro 2020

Fecham-se os grupos, fazem-se as contas e estão definidas as 16 equipas que passam aos oitavos de final do Euro 2020. E uma delas, para nosso contentamento, é Portugal, que tem encontro marcado com a Bélgica já no domingo, aqui bem perto, em Sevilha.

Então: Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Suécia e França foram os vencedores dos grupos. País de Gales, Dinamarca, Áustria, Croácia, Espanha e Alemanha passaram como 2.ºs classificados e os quatro melhores terceiros foram a Suíça, a Ucrânia, República Checa e Portugal.

E os jogos, que começam já no sábado, vão ser estes:

Itália - Áustria (26 de junho, em Londres)

País de Gales - Dinamarca (26 de junho, em Amesterdão)

Bélgica - PORTUGAL (27 de junho, em Sevilha)

Holanda - República Checa (27 de junho, em Budapeste)

França - Suíça (28 de junho, em Bucareste)

Croácia - Espanha (28 de junho, em Copenhaga)

Suécia - Ucrânia (29 de junho, em Glasgow)

Inglaterra - Alemanha (29 de junho, em Londres)