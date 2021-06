Como jogam os franceses? Dominam o espaço e esmagam em cada investida

A campeã do mundo tem, porventura, o grupo de jogadores mais homogéneo do planeta em termos de qualidade individual. França conta com, pelo menos, dois jogadores de top para cada posição, alguns deles com capacidade para jogar em várias posições sem perder o rendimento, e Deschamps faz uso dessas características para alterar o sistema tático no jogo com os onze iniciais ou a partir do banco.

Didier Deschamps preparou uma equipa que se desdobra em 1x4x3x3 a defender, sendo que a atacar é mais difícil perceber a estrutura de Griezmann, Mbappé e Benzema por estarem em trocas de posição constantes entre si, e a invadir com regularidade o espaço nas costas dos médios adversários (zona do médio ofensivo).